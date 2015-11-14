بالفيديو.. برج التجارة العالمى فى نيويورك يضاء بعلم فرنسا تضامنا مع ‏باريس

أضىء هوائى برج التجارة العالمى مساء أمس، الجمعة، بألوان العلم الفرنسى تضامنا مع فرنسا بعد اعتداءات باريس وفقا لإذاعة مونت كارلو.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو فى تغريدة "أضأنا وان وورلد ترايد سنتر ‏بالأزرق والأبيض والأحمر تضامنا مع الشعب الفرنسى" بعدما أمر بهذه البادرة ‏الرمزية فى أعلى برج فى الولايات المتحدة الذى بنى فى موقع هجمات 11 سبتمبر.‏

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وأوضح أن الهوائى سيبقى مضاء على هذا النحو لأيام عدة "تضمانا مع الشعب ‏الفرنسى كما فعل معنا فى مآسينا".‏

وأضاف الحاكم "نستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفرنسى فى إطار التزامنا ‏عالما حرا ينعم بالسلام".‏

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