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فى اليوم العالمى للسكر.. دراسة هندية: قلة النوم تعرضك للإصابة بمرض السكر

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فى اليوم العالمى للسكر.. دراسة هندية: قلة النوم تعرضك للإصابة بمرض السكر فى اليوم العالمى للسكر.. دراسة هندية: قلة النوم تعرضك للإصابة بمرض السكر
كشف تقرير بموقع The times of india الهندى، أن السهر لوقت متأخر وعدم الحصول على عدد ساعات نوم لا يقل عن ست ساعات، يعد خطرا كبيرا يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهو من الأمراض التى ترجع أسباب الإصابة فى أحيان كثيرة إلى زيادة الوزن.

وقال الأطباء إن مرض السكرى هو أحد أهم الأمراض المسببة لمضاعفات صحية رئيسية والتى تشمل ارتفاع مستوى السكر فى الدم وارتفاع الكولسترول ووجود دهون زائدة حول الخصر وارتفاع كميات زائدة من فى الدم، ويسمى ذلك بمتلازمة التمثيل الغذائى.

ووفقا للتقرير فإن النوم فى وقت متأخر يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وأكدت العديد من الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات يوميا أو أقل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر مقارنة بالأشخاص الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات يوميا، كما أن الحرمان من النوم يرتبط بالحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز ومقاومة الجسم للإنسولين، مما يزيد من فرص الإصابة بالسكر من النوع الثانى.

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مصر 365

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