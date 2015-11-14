أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى بالأقصر

Google+ Print
بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى بالأقصر بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى بالأقصر
افتتح مؤتمر رؤية الدعاة حول تجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف بالأقصر بحضور مفتين وعلماء دين أجانب، فعالياته بتلاوة قرآنية للقارئ الطبيب أحمد نعينع، حضر الجلسة الافتتاحية الأنبا أرميا نائبا عن البابا تواضروس كما حضر محافظ الأقصر محمد بدر.

وحضر الدكتور شوقى علامى مفتى الجمهورية والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئاسة والدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، ووزراء الثقافة والآثار، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار وعلماء ومفتون لـ45 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وإسلامية.
>اليوم السابع -11 -2015

قدم للحفل الإعلامى أحمد بصيلة، مؤكدا أن الأقصر بلد التسامح التى تستوعب المسجد والكنيسة متجاورين وحفاظ المسلمين لحضارات السابقين فلم تهدم كما فعلت داعش.

اليوم السابع -11 -2015

وأدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التفجيرات التى تعرضت لها العاصمة الفرنسية امس مؤكدا ان الارهاب شر كله مؤملا اجتثاث الإرهاب الأسود، وأضاف الوزير فى افتتاحية مؤتمر رؤية الدعاة حول تجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف بالأقصر بحضور مفتين وعلماء دين أجانب، أن قضية الخطاب الدينى هى قضية الدعاة والأئمة لتجلية غبار التشدد والإرهاب عن وجه الأمة لبناء خطاب لا نتوء ولا عثرات فيه.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشار الوزير، إلى أن خطاب التشدد جاء من الجهلة الذين أصيبت عقولهم بخلل، مؤكدا أن تصحيح الفكر والخطاب أمر عسير تراكمى تتحكم فيه عوامل متعددة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى جهد لاختصار الزمن وردم الفجوة بين الواقع والطموح الذى نسعى إليه، معبرا عن رغبته فى صياغة فكر عربى وإسلامى جديد موحد لتجديد الفكر الثقافى والدينى والاجتماعى كله لذا اجتمعت كل تلك النخبة فى مؤتمر الاوقاف لإعادة صياغة العقل العربى والإسلامى.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال الوزير، إن قضية تجديد الخطاب الدينى مرتبط بتفكيك الفكر المتطرف وكشف خيانة وضلالة معتنقيه وتحصين شبابنا ومجتمعنا منهم ومن تطرفهم، لافتا إلى أن اختيار الأقصر مكانا للمؤتمر وهى مدينة تلفها الحضارة تأكيدا لتعايش الإسلام مع الحضارات الأخرى فى تعانق بين المسجد والمعابد والكنائس تدليلا على حياة وتعايش الإسلام مع غيره وكشف إرهاب وتشدد جماعات النهب فى سوريا والعراق حيث تسرق المعابد وتطمس الباقى لإخفاء جرائمها.
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد وزير الأوقاف، أن صحابة الرسول لم يحطموا حضارات الأمم التى فتحوها إلا الأصنام التى عبدت فى الكعبة وتركوا معالم الحضارات والمعالم الأثرية لتعايشهم وذلك يكشف زيغ التشدد، ولم يقم أى مسلم بعبادة أى حجر أو تمثال فرعونى، مدللا على التعايش بقيام مسجد أبو الحجاج فى قلب معبد الأقصر على التعايش.
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد شوقى علام، أن تنعم بالأمن والأمان ودليل ذلك انعقاد المؤتمر بالأقصر، معلنا تأييده للرئيس السيسى وقواتنا المسلحة التى هى قرة عين الصديق ومكمن غيظ العدو، مؤكدا صلابة وقوة مصر التى لن تتراجع قيد أنملة فى مواجهة الإرهاب وفى مقدمته حق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته على نظام حدود ما قبل 67 موقنين إن خزائن الله ملئى.

ورحب الوزير بضيوفه فى العيد الفضى الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


>- شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يفتتحان مؤتمر تجديد الخطاب الدينى بالأقصر بعد قليل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط