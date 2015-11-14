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قوات التدخل السريع تضبط تاجر مخدرات بحوزته 13 "فرش حشيش" بطريق الواحات

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قوات التدخل السريع تضبط تاجر مخدرات بحوزته 13 "فرش حشيش" بطريق الواحات قوات التدخل السريع تضبط تاجر مخدرات بحوزته 13 "فرش حشيش" بطريق الواحات
تمكنت قوة أمنية بشرطة التدخل السريع بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مخدرات أثناء استقلاله سيارة ملاكى بطريق الواحات، وبحوزته "13 فرش" من مخدر الحشيش وسلاح نارى وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم بدأت أثناء متابعة قوة أمنية من شرطة التدخل السريع بمديرية أمن الجيزة، برئاسة النقيب عمرو ممتاز وملازم أول سعيد حسنى وأمينى شرطة حسام سالم للحالة الأمنية بطريق الواحات فاشتبهوا فى سيارة ملاكى يستقلها أحد الأشخاص، وبإيقافه لفحص تراخيصه وبتفتيش السيارة عثر على 13 فرش حشيش، بالإضافة إلى سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات وهاتفين محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365