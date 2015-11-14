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دراسة أسترالية: زيادة النشاط والحركة البدنية تقلل من معدل الوفاة بنسبة 46%

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دراسة أسترالية: زيادة النشاط والحركة البدنية تقلل من معدل الوفاة بنسبة 46% دراسة أسترالية: زيادة النشاط والحركة البدنية تقلل من معدل الوفاة بنسبة 46%
أفادت دراسة أسترالية حديثة بأن زيادة الحركة والنشاط البدنى من ألف خطوة إلى 10 آلاف خطوة يوميا يمكنه أن يقلل من معدل الوفاة بنسبة 46%.

وأثبتت الدراسة التى قام بها الباحثون فى معهد جورج للصحة العالمية، أنه حتى فى حالة زيادة الخطوات إلى حوالى ثلاثة آلاف خطوة يوميا خمسة أيام أسبوعيا، يمكنه تقليل معدل الوفاة بنسبة 12%.

وأشارت صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" إلى أن الدراسة أثبتت أهمية القيام بالتمرينات اليومية باستخدام الأجهزة الشائعة الخاصة بالقياسات مثل عداد الخطى.
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