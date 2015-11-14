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بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يستعرض ملامح برنامجه الانتخابى بمؤتمر جماهيرى

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بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يستعرض ملامح برنامجه الانتخابى بمؤتمر جماهيرى بالصور.. مرشح بجنوب سيناء يستعرض ملامح برنامجه الانتخابى بمؤتمر جماهيرى
عقد جيفارا محمد الجافى، رئيس غرفة السياحة بشرم الشيخ، والمرشح لمجلس النواب 2015، بجنوب سيناء، مساء أمس الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا بمنطقة الهضبة لعرض ملامح برنامجه الانتخابى.

وقال الجافى مرشح الدائرة الأولى بجنوب سيناء التى تضم شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وسانت كاترين، خلال المؤتمر إن برنامجه الانتخابى ينطلق بعقول شابة اجتمعت مع خبراء مصريين من داخل وخارجها، لوضع خطة قادرة على تحقيق طموح المواطن السيناوى فى الأيام القادمة.

وشرح جيفارا برنامجه للتعليم، والصحة، والإسكان، والسياحة، والتشريعات المقترح تقديمها للبرلمان القادم، ودعا أهالى منطقة الهضبة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، متابعًا: "على مدار الثلاثين عامًا الماضية لم يمثلنا فى البرلمان أحد من العاملين فى قطاع السياحة حتى يكون ملما بجميع مشاكل وهموم العاملين بقطاع السياحة".

وأضاف: "نريد أن نملك قرارنا بأيدينا حتى تكون المشاريع التى تقيمها الدولة فى صالح أهالى جنوب سيناء، المركزية فى مصر لا تشعر بما يعانى به المقيمين والعاملين بشرم الشيخ نريد ان يكون من يمثلنا من أبناء هذا المجال".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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