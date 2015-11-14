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لحواء.. انتبهى.. علامات تشير لإصابتك ببطانة الرحم المهاجرة

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لحواء.. انتبهى.. علامات تشير لإصابتك ببطانة الرحم المهاجرة لحواء.. انتبهى.. علامات تشير لإصابتك ببطانة الرحم المهاجرة
بطانة الرحم المهاجرة تعد من أخطر الأمراض التى يمكن أن تتعرض لها النساء وتؤثر بالسلب على الخصوبة والقدرة على الإنجاب، كما يصاحب مرض بطانة الرحم المهاجرة العديد من الأعراض وخاصة المتعلقة باضطراب الدورة الشهرية.

فى السطور التالية يوضح أستاذ أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أهم العلامات التى تعد جرس إنذار للمرأة وتشير إلى إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة وهى:

- ألم مزمن فى الحوض لا ينحصر فقط فى موعد الدورة الشهرية.
>- أحيانا تصاب بعض النساء بألم أثناء العملية الجنسية.
>- آلام مفرطة أثناء الدورة الشهرية، مع وجود نزيف دموى غزير طوال أيام الدورة.
>- تأخر الإنجاب، والذى يعد من أكثر الأعراض شيوعا لبطانة الرحم.
>- الإصابة باضطرابات شديدة فى الأمعاء أثناء الدورة الشهرية.

فى حالة ظهور تلك الأعراض ينصح أبو النجا بضرورة استشارة الطبيب، واتخاذ الخطوات الطبية الصحيحة لتشخيص بطانة الرحم، والتى تتمثل فى استخدام التصوير بالموجات ما فوق الصوتية لفحص الحوض.

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