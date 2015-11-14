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وزير السياحة يطلق غدا حملة "شرم الشيخ فى قلوبنا"

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وزير السياحة يطلق غدا حملة "شرم الشيخ فى قلوبنا" وزير السياحة يطلق غدا حملة "شرم الشيخ فى قلوبنا"
يطلق الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، الأحد المقبل، حملة جديدة تحت عنوان "شرم الشيخ فى قلوبنا"، والتى تستمر من 15 نوفمبر الجارى حتى 30 إبريل من عام 2016.

وتأتى الحملة ضمن استراتيجية وزارة السياحة للتحرك السريع لمواجهة الأزمات والحرص على تفعيل آليات تنفيذية مختلفة لتنشيط السياحة الداخلية، حيث تهدف مبادرة "شرم الشيخ فى قلوبنا" إلى دعم السياحة الداخلية لشرم الشيخ، وتيسير تنفيذ رحلات مدرجة بها الإقامة ووسائل الانتقال والتكاليف، ما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الداخلية للمدينة.

وأعلن سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن برامج رحلات مبادرة "شرم الشيخ فى قلوبنا" والتى تنطلق خلال يومين، وتستمر حتى 30 إبريل 2016، والتى تتراوح ما بين 1200 جنيه إلى 1300 جنيه للفرد شاملة وسيلة الطيران والإقامة بفنادق 5 نجوم لمدة 4 ليال.

وكشف محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن قيام وزارة السياحة بدعم المبادرة بقيمة 500 جنيه لكل مواطن وفقًا لبرامج الرحلات، لتنشيط السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، عقب قرار عدد من الدول الأوروبية تعليق رحلاتهم وإجلاء السياح من الفنادق، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن سعر برنامج الرحلة لشرم الشيخ بالأتوبيس يبلغ 650 جنيهًا للفرد شامل الإقامة بفنادق 5 نجوم لمدة 4 ليال، لافتا إلى طرح عدد من البرامج سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل.

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مصر 365

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