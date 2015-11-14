"الزراعة": لجنة علمية بيطرية لبحث فتح استيراد الحيوانات الحية من البرازيل

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك لجنة علمية بيطرية تضم خبراءً فى الطب البيطرى، تعقد اجتماعًا الأسبوع الجارى من خلال مجلس إدارة الهيئة، لبحث موقف استيراد الماشية الحية ‏من البرازيل إلى مصر ، ومناقشة الموقف الوبائى ومدى انتشار مرض الحمى القلاعية، خوفًا من وصول عترات جديدة إلى مصر وحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد المولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فتح باب الاستيراد للماشية الحية من الدول التى تسمح موقفها الوبائى، لزيادة المعروض من اللحوم العالية الجودة بالأسواق تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية وخالية من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط تضمن دخول جميع اللحوم الآمنة واشتراطات متعلقة بعمر الحيوان الناتج عنه اللحوم التى يتم تصديرها إلى مصر، وهى ألا يتجاوز عمر الحيوان عن 30 شهرًا، لضمان جودة اللحوم الناتجة منه، لافتًا إلى أن جميع الشحنات الواردة تخضع للتحاليل خلال مراحل النقل والشحن إلى مصر، بالإضافة إلى التفتيش عليها فى الموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأوضح رئيس الحجر البيطرى، أن البرازيل أرخص منشأ للحوم فى العالم رغم جودتها العالية، لتغذية الماشية على المراعى الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك شحنة مستوردة من العجول الحية وردت إلى مصر قبل نحو عامين واستدعت إيقاف الاستيراد فورًا لحين تبين موقف الأمراض الوبائية، والاجتماع الذى سيعقد سيناقش الموقف الوبائى الحالى، بالإضافة إلى أن هناك لجانًا لتطبيق اشتراطات صارمة فى استيراد اللحوم من الخارج لمنع دخول شحنات تُهدد الصحة العامة للمواطنين، رغم الاتهامات الموجهة لنا من المستوردين بتطبيق قواعد "تعجيزية" فى عمليات استيراد اللحوم من الخارج.