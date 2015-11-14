قبرص تدين الهجوم الإرهابى المزدوج بلبنان

>أدانت وزارة الشؤون الخارجية القبرصية بشدة الهجوم الإرهابى المزدوج "البغيض" الذى وقع يوم الخميس فى منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية القبرصية فى بيان وزعته سفارة قبرص بالقاهرة اليوم الجمعة عن تعازيها الصادقة والعميقة لحكومة وشعب لبنان، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا فى هذه اللحظات الصعبة.

وشددت الخارجية القبرصية على أن مثل هذه الأعمال "الدنيئة" تعزز عزم والتزام المجتمع الدولى على مواصلة كل الجهود الرامية إلى ضمان أن يكون لبنان مستقرا وموحدا.

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