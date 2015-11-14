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كيرى يلتقى دى مستورا عشية اجتماعات فيينا بشأن سوريا

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كيرى يلتقى دى مستورا عشية اجتماعات فيينا بشأن سوريا كيرى يلتقى دى مستورا عشية اجتماعات فيينا بشأن سوريا

>اجتمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دى مستورا الليلة الماضية فى العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى تصريحات صحفية إن الاجتماع تركز على مراجعة الترتيبات الخاصة بالمباحثات متعددة الأطراف بشأن الأزمة السورية التى ستبدأ اليوم فى فيينا، مضيفا أن كيرى ومستورا اتفقا على ضرورة استمرار الجهود من أجل التوصل لعملية سياسية ناجحة بشأن سوريا وفقا لبيان جنيف الصادر عام 2012.

ومن ناحية أخرى، عقد كيرى اجتماعا الليلة الماضية فى فيينا مع وزير الخارجية التركى فريدون سنيرلى أوغلو حيث بحثا اجتماعات اليوم للتوصل إلى العملية الانتقالية فى سوريا وتشكيل حكومة انتقالية تلبى احتياجات الشعب السورى، كما بحث الجانبان جهود التحالف الدولى للتصدى لتنظيم داعش فى سوريا والعراق.
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