حظك اليوم برج الثور السبت 14/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور

>مهنيا: تشعر اليوم بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك، احرص على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل ما لديك.

عاطفيا : تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما فى أمر ما ، لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر حتى لا تتطور الخلافات.

صحيا : ربما تعانى اليوم من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الجو، فكن حذرا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سىء على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام التغييرات والتحولات، فسوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عن البحث فى بدائل أخرى ، وسوف يشعرون بالكثير من التحسينات فى الحياة العائلية والشخصية ، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكنون من الحصول على الاستقرار مع شركائهم فى الحياة العاطفية ويبذلون الجهود الوفيرة من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.