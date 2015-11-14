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حظك اليوم برج العقرب السبت 14/11/2015

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حظك اليوم برج العقرب السبت 14/11/2015 حظك اليوم برج العقرب السبت 14/11/2015

لبرج العقرب:

مهنيا : قد تنشأ بعض الخلافات بينك وبين الزملاء فى مجال العمل وهذا الأمر يشكل خطرا على حياتك المهنية واستقرارك فى مجال العمل ، فحاول إصلاح الوضع سريعا.

عاطفيا : يقترح عليك الشريك اليوم بعض الأفكار المجنونة ، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

صحيا : تشعر الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض قد تعرضت لها الفترة الماضية ، فحاول الحفاظ على الاستقرار الصحى.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن هذا العام هو عام التغيير بالنسبة لمواليد ، حيث يواجهون العديد من الصعوبات والاضطرابات على مدار العام، ولكن إذا اتبعوا غرائزهم وانتبهوا إلى العالم من حولهم فسيصبحون فى المقدمة دائما ، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد العقرب على الصعيد الشخصى سيتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم، وهذه الفترة هى المناسبة ليدركوا أهدافهم فى الحياة على الرغم من فقدانهم السيطرة على الأمور ومجريات حياتهم ، ولكن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى .

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مصر 365

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