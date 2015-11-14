نائب رئيس "حماة الوطن" يُشارك فى مؤتمر جماهيرى لمرشح الحزب بالسنطة

شارك اللواء محمد على بلال نائب رئيس حزب حماة الوطن، فى المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه "وليد زيادة" مرشح الحزب بالدائرة التاسعة بمحافظة الغربية ومقرها مركز السنطة، مساء أمس الجمعة، بحضور اللواء فؤاد عرفة المتحدث الرسمى باسم الحزب، والمستشار عبد المنعم السحيمى أمين الحزب بالغربية، وحشد جماهيرى من قيادات وأعضاء الحزب وأبناء الدائرة.

وأكد وليد زيادة مرشح حماة الوطن فى كلمته خلال المؤتمر، أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل على كل المواطنين، وتطوير مراكز الشباب، وتفعيل دورها فى القرى، والعمل على تشجيع الصناعات المهنية والحرفية، من خلال إنشاء بعض المصانع الصغيرة ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية، بالإضافة إلى توفير معاش يناسب كبار السن وأصحاب العجز الكلى والجزئى وتحسين دور الخدمات الصحية خاصة فى القرى.

وطالب المستشار عبد المنعم السحيمى أمين الحزب بالغربية وعضو هيئته العليا، الشعب المصرى وأهالى الدائرة بالمشاركة الإيجابية فى الجولة الثانية لانتخابات البرلمان، لمواجهة المخططات الغربية التى تحاك ضد الوطن، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات لم ولن تنتهى بعد، وعلى الشعب المصرى أن يعى الدرس ويقف خلف قياداته الحكيمة، ويستكمل خارطة الطريق، من خلال استحقاق انتخابات البرلمان.