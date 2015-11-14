"حبيب" مرشح أبو كبير ينفى شائعة انتمائه للإخوان

نفى الدكتور "محمد عبد الهادى حبيب"، مرشح دائرة أبو كبير بالشرقية، شائعة انتمائه لجماعة الإخوان، أو دعم أعضائها له، مؤكدا أنه لا ينتمى لأى فيصل سياسى.

وقال "محمد حبيب" استشارى الجراحة العامة، فى تصريح خاص، أن الشائعات روجها منافسوه لمحاولة تفتيت الأصوات لصالح مرشحين بعينهم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها كافة معلومات عن المرشحين، والتى كانت لن تسمح لأى شخص مشكوك فى انتمائه بممارسة السياسية كونها جماعة محظورة.

ويشار إلى أن الدوائر الانتخابية فى محافظة الشرقية اشتعلت فيها حرب إطلاق الشائعات، والتى من أبرزها إلصاق تهم الانتماء للإخوان، ذلك مع قرب أيام التصويت المحدد لها 22 و23 نوفمبر الجارى.