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مرشح دائرة بندر شبين الكوم: الاهتمام بالشباب والعمل على خلق فرص عمل أولوياتى

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مرشح دائرة بندر شبين الكوم: الاهتمام بالشباب والعمل على خلق فرص عمل أولوياتى مرشح دائرة بندر شبين الكوم: الاهتمام بالشباب والعمل على خلق فرص عمل أولوياتى
قال أحمد سيف مرشح دائرة بندر شبين الكوم فردى مستقل، إن لديه برنامجًا انتخابيًا، يركز على خدمة ودعم أهالى الدائرة، وتوفير "لقمة العيش لهم"، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة لأبناء الدائرة.

وأضاف سيف، أنه سيعمل على تأهيل الشباب من خلال الدورات التدريبية، والعمل على إتاحة فرصة عمل للشباب للقيام بأعمال تنفيذية، وشغل مناصب داخل المحليات، للتعرف على الواقع، واكتساب الخبرات العملية، تمهيدًا لوصولهم إلى المناصب القيادية بالدولة.

وأكد، أنه فى حال فوزه فى سباق البرلمان، لن يوافق على تعديل الدستور، لأن الفترة الحالية ليست مناسبة لإجراء تعديل دستورى، خاصة أنه لم يتم التطبيق الواقعى لنصوصه، حتى الآن.

وأشار سيف، إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة من أولى أولوياتى، وذلك عن طريق تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن ومحدوى الدخل.

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