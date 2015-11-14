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بالفيديو.. "سوايسة ونقدر" عرض لمرشح لمجلس النواب بالسويس

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بالفيديو.. "سوايسة ونقدر" عرض لمرشح لمجلس النواب بالسويس بالفيديو.. "سوايسة ونقدر" عرض لمرشح لمجلس النواب بالسويس
أقيم مساء الجمعة بميدان الأربعين بالسويس عرضا تحت عنوان "سوايسة ونقدر" للمرشح لمجلس النواب عبد الحميد كمال، وذلك بتنظيم من حركة تمرد بالمحافظة التى أعلنت دعمها للمرشح الأسبوع الماضى.

وتضمن العرض تقديم فيلمين للمرشح تحت عنوان "سواسية ونقدر" وآخر تحت عنوان "من هو عبد الحميد كمال" الذى استمر ساعتين بعرض مقاطع فيديوهات من قنوات فضائية من بينها المشادة بين المرشح وهشام قنديل بالتليفزيون المصرى عن الامتيازات لبعض المستثمرين والمشروعات المتعثرة والبطالة، كما تضمن العرض صورا من كتب ودراسات المرشح ولقاءات وندوات تثقيفية وسياسية.

سوايسة ونقدر

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