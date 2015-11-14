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"النقل" تدرس الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة خطوط قطارات الركاب الحالية

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"النقل" تدرس الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة خطوط قطارات الركاب الحالية "النقل" تدرس الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة خطوط قطارات الركاب الحالية
أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الوزارة تدرس الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإدارة بعض خطوط سكة حديد الركاب الحالية، وأنها تعكف على إعداد تصور لكيفية عمل القطاع الخاص فى حالة إسناد إليه إدارة خطوط ركاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعتزم الموافقة على أى طلب تتلقاه من أى مستثمر لتشغيل خط قطارات ركاب منتظم عبر الحديد الحالية، لافتًا إلى أن اتجاه الوزارة يستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطن، وزيادة إيرادات السكة الحديد.

وقال المصدر، إن الخطة الاستراتيجة لتطوير قطاع النقل فى التى انتهت الوزارة من إعدادها اقترحت الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة خطوط نقل الركاب الحالية، وإنشاء خطوط جديدة لنقل الركاب والبضائع، لزيادة موارد الهيئة وكبديل عن اعتمادها على موازنة الدولة.

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مصر 365

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