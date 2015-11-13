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إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة فى انفجار أنبوبة بوتجاز بالبحيرة

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إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة فى انفجار أنبوبة بوتجاز بالبحيرة إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة فى انفجار أنبوبة بوتجاز بالبحيرة
أصيب، منذ قليل، 10 أشخاص إثر انفجار أنبوبة غاز بأحد المنازل بمركز دمنهور بالبحيرة، حيث تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من الدكتور عبد الحكيم عبده نائب مدير مستشفى دمنهور العام.

وبالفحص الذى قام به المقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية تبين إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انفجار أنبوبة بوتجاز بمنزلهم الكائن بقرية عزبة يادم غزال التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل 8 منهم إلى مستشفى حوش عيسى واثنين إلى مستشفى الإسكندرية الجامعى، وجارى تحرير محضر بالحادث.

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