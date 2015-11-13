فوائد زيت الزيتون لمرضى الكولسترول

زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت الطبيعية المفيدة للصحة بصفة عامة، لذلك يفضل استخدامه فى المطبخ من خلال إضافته للوجبات الغذائية وأطباق السلطة لإمداد الجسم بفوائد صحية عديدة. زيت الزيتون

>وعن زيت الزيتون يقول الدكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: يحتوى زيت الزيتون على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ،ود، ، ك ، ه مما يجعل تناوله مفيدًا لصحة الإنسان. فوائد زيت الزيتون

>وعن فوائد زيت الزيتون استكمل د. أحمد قائلا "هناك فوائد صحية عديدة لإضافة زيت الزيتون للوجبات الطعام وأهمها: فوائد زيت الزيتون والكولسترول

>وأوضح أخصائى التغذية العلاجية أن إضافة زيت الزيتون للوجبات أو طبق السلطة تساهم فى انخفاض مستوى الكولسترول الضار بالجسم لذلك يفضل تناوله للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول الضار لحمايتهم من الإصابة بمشاكل ارتفاع الكولسترول مثل تصلب الشرايين وغيرها من المشاكل الصحية . نصائح لمرضى الكولسترول

>لذلك ينصح د. أحمد مرضى الكولسترول والدهون الثلاثية بضرورة استبدال استخدام الزيوت غير الصحية والاهتمام بإضافة زيت الزيتون للوجبات الغذائية للوقاية من مشاكل الكولسترول.

شبكةعيونالإخبارية

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