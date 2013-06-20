محافظ بورسعيد يلتقي مديري المديريات لبحث مشاكلهم

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اجتماعا ضم جميع مديرى المدريات بمحافظة بورسعيد لمعرفة كافة المشكلات و العقبات التى تواجهم فى الفترة القادمة فى محاولة لتذلل تلك العقبات .

فيما اشار الى تمنية ان تتخطى بورسعيد الفترة العصيبة القادمة دون اسالة لدماء اى مواطن من اهالى بورسعيد.

> فيما اكد على انه يسعى لتزليل كافة العقبات التى تواجه مشروعات الاسكان القادمة لمواجهة اى ازمة قد تطرا بسبب هذا الموضوع الذى يارق بال الكثير من اهالى بورسعيد .

كما اضاف انه جارى الانتهاء من وضع شروط لطرح 1700 فدان شرق بورسعيد لشبابا الخريجين بقواعد وشروط وزارة الزراعة .

> فى حينن اشار الى ضرورة تسهيل كافة متطلبات أئمة المساجد لما لهم ابلعغ الاثر فى الخطاب الدينى الموجه الى شباب بورسعيد ومنعهم من الانحراف الى جماعات او اشخاص يحولوه الى افكار خاطئة مع مراعاة مراجعه المادة العلمية الملقاة لمواجهة اى تطرف فى الدروس او التاثير على اتخاذ روح السلمية فى الحياة .

كما ناشد الجميع الابلاغ عن اى دعوات للتطرف فى التظاهرات المقبلة الى غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم.

كما اعرب عن استعداد مديرية الصحة ببورسعيد عن استعدادها لاى احداث قد تنتج عن التظاهرات يوم 30 يونيو و انتشار عيادات خارجية على نطاق المحافظة . كما اكد على انه سيدفع بقوات لتامين المستشفيات .

> فى حين اشار الىقيام مديرية التموين على عمل حملة بعنوان افضل منتج لاكبر شعب لعمل تخفيضات تصل الى 15 بالمائة على السلع التمونية و المنتجات الخاصة بشهر رمضان القادم . كما شدد على السيطرة على مستودعات البتوجاز على مستوى المحافظة.