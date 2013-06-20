عبد الله كمال يؤكد حديث "مبارك" لـ"الوطن" في حوار قديم مع طوني خليفة

كمال: مبارك تلقى اتصالا خلال الثورة من أوباما طالبه فيه بالتغيير

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

تأكيدا لانفراد "الوطن" بنشر تصريحات مسجلة لمبارك، قال الكاتب الصحفي عبدالله كمال إن الرئيس المخلوع تلقى بالفعل اتصالا هاتفيا خلال الثورة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالبه فيه بالتغيير وفقا لما يحدث في الشارع المصري.

وأوضح كمال، في حلقة قديمة من برنامج "أجرأ كلام"، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة على قناة "القاهرة والناس"، أن مبارك رد حينها على أوباما بقوله إنه "يعرف شعبه كويس".

وكان مبارك أكد في التسجيلات التي نشرتها "الوطن" أن أوباما حادثه هاتفيا وسأله عن الموقف، ثم اقترح عليه أن يسلم البلد لمجموعة من السياسيين منهم الدكتور محمد البرادعي.

وأكد مبارك أنه رد عليه بقوله إنه يفهم الشعب المصري أكثر منه، فيما يفهم أوباما الأمريكيين أكثر من مبارك، وأنه لا يأخد أوامر منه ولا من أي شخص آخر فيما يخص الشعب المصري.