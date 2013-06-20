أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

عبد الله كمال يؤكد حديث "مبارك" لـ"الوطن" في حوار قديم مع طوني خليفة

Google+ Print
عبد الله كمال يؤكد حديث "مبارك" لـ"الوطن" في حوار قديم مع طوني خليفة عبد الله كمال يؤكد حديث "مبارك" لـ"الوطن" في حوار قديم مع طوني خليفة
كمال: مبارك تلقى اتصالا خلال الثورة من أوباما طالبه فيه بالتغيير

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

تأكيدا لانفراد "الوطن" بنشر تصريحات مسجلة لمبارك، قال الكاتب الصحفي عبدالله كمال إن الرئيس المخلوع تلقى بالفعل اتصالا هاتفيا خلال الثورة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالبه فيه بالتغيير وفقا لما يحدث في الشارع المصري.

وأوضح كمال، في حلقة قديمة من برنامج "أجرأ كلام"، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة على قناة "القاهرة والناس"، أن مبارك رد حينها على أوباما بقوله إنه "يعرف شعبه كويس".

وكان مبارك أكد في التسجيلات التي نشرتها "الوطن" أن أوباما حادثه هاتفيا وسأله عن الموقف، ثم اقترح عليه أن يسلم البلد لمجموعة من السياسيين منهم الدكتور محمد البرادعي.

وأكد مبارك أنه رد عليه بقوله إنه يفهم الشعب المصري أكثر منه، فيما يفهم أوباما الأمريكيين أكثر من مبارك، وأنه لا يأخد أوامر منه ولا من أي شخص آخر فيما يخص الشعب المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية