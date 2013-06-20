الأقصري: "الإخوان" كانوا ينظرون من "خرم باب".. ومرة واحدة اتفتح والنور عماهم

ويشيد بانفراد "الوطن" ومصداقيتها ونقلها للواقع: "على الحاقدين أن يخجلوا من أنفسهم"

كتب : سارة سعيد منذ 19 دقيقة

وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي

قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن تصريحات الرئيس المخلوع مبارك بخصوص جماعة الإخوان المسلمين صحيحة إلى درجة كبيرة.

وأشار الأقصري، خلال حديثه لـ"الوطن"، إلى أن جماعة الإخوان تمتلك من الخصال التي تؤدي إلى كراهيتها والحقد عليها الكثير، فهم ينسبون إلى أنفسهم ما لا يفعلون، ويدَّعون أنهم دعاة الإسلام، وينسون قول الله تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم"، وليس جديدا على الجماعة أن تتسلق على إنجازات الآخرين مثلما فعلت مع ثورة 25 يناير.

ووصف الإسلاميين بالكاذبين الذين أساؤوا إلى الإسلام إساءة بالغة، كما وصفهم بالجهل وعدم الخبرة والدراية، خاصة بعد تعيين المحافظين الإخوان مؤخرا، مشددا على أنهم "يشعلون النار حول أنفسهم مع اقتراب 30 يونيو".

الإسلاميون كاذبون وأساؤوا للدين.. وهم جاهلون وعديمو الخبرة

وتعليقا على حديث مبارك عن أن الإخوان اعتادوا العمل في الظلام والسر ولم يجربوا العمل علانية، قال إنهم "كانوا بيبصُّوا من خُرم باب، ومرة واحدة الباب ده اتفتح.. والنور عماهم"، موضحا أنهم لا يجيدون حتى الآن العمل على سطح الأرض، ومن ثم ينسبون لأنفسهم كذبا أمورا كثيرة، ولا يستطيعون إدارة الشؤون السياسية ولا تقدير الموقف واتخاذ قرار سليم، ويلهثون وراء أخونة مصر، ومن ثم فإن كلام مبارك حولهم صادقا تماما.

وأشاد الأقصري بانفراد "الوطن" بتسجيلات صوتية لمبارك، وقال إن الجريدة أثبتت أن الحاقدين عليها يجب أن يخجلوا من أنفسهم، مؤكدا أن نشر هذه التسجيلات الصوتية التي نفاها كثيرون هو دليل مصداقيتها، وأن ما تنشره الجريدة على صفحاتها ليس إلا تعبيرا عن الواقع والحقيقة.

يمكنك مشاهدة الملف التفاعلي على الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/hotfile/details/285

يمكنك متابعة الحلقة الأولي علي الرابط التالي:

"الوطن" تنشر تسجيلات صوتية لـ"مبارك": كان بمقدورى الاستمرار فى الحكم لكننى تنحيت حفاظاً على أرواح الناس

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