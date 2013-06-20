تعليقا على انفراد "الوطن".. بكري: مرسي تحول من آلة كاتبة لخطابات "عاكف".. إلى آلة كاتبة بالقصر الرئاسي

كتب : مروة مدحت منذ 18 دقيقة

مصطفى بكري

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، على فيديو اجتماع الإخوان الذي يظهر فيه الرئيس محمد مرسي مع المرشد العام السابق مهدي عاكف، إن عند مشاهدته الفيديو أدرك أن الدور الذي كان يقوم به مرسي في الجماعة هو مجرد منفذ لأوامر المرشد، لكن أيضا كان ينفذه بطريقة خاطئة، ويظهر ذلك في تعديلات المرشد على الخطاب الذي كتبه له مرسي.

وأضاف بكري إنه يتضح من الفيديو أن مرسي كان يحظى بمكانة متأخرة بمكتب الإرشاد، لذلك عندما تولى منصب رئيس الجمهورية حدث له خلل في التوازن، ما بين أنه الآن يتولى أعلى سلطة في البلاد وبين إنه شخص مطيع لمكتب الإرشاد وله مرتبة متأخرة به، مما أدى إلى تحوله إلى متلقي لأوامر المرشد حتى بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية.

وأكد أن شخصية مرسي التي تظهر من خلال عبارة "عاوز إيه يا مولانا" تؤكد إنه كان مطيع للمرشد ولا يستطيع أن يتخذ أي قرار بمفرده، وأضاف بكري إنه مثلما كان يكتب خطابات "عاكف" على الآلة في مكتب الإرشاد أصبح الآن مجرد آلة كاتبة ومنفذة لأوامر مكتب الإرشاد بالقصر الرئاسي.

وعلق "بكري" على خطأ "عاكف" في اسمه، بأن هذا الخطأ يدل على أن مرسي لم يكن عنصرا فعالاأو مؤثرا في الجماعة، ولم يكن له بصمة أو دور محوري في مكتب الإرشاد.

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