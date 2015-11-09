«طب الأزهر» بدمياط ينفي رفضهم استقبال مريض إلا بعد سداده الرسوم

عبر الدكتور محمود ميدان عميد كلية طب الأزهر بدمياط عن استيائه من محاولة البعض تشوية سمعة المستشفى بنشر أخبار غير صحيحة، والغرض منها النيل من سمعة المستشفى وجامعة الأزهر.

وأكد "ميدان" أن ما أثير عن رفض مستشفى كلية طب الأزهر بدمياط استقبال مصاب إلا بعد دفع رسوم المستشفى عار تمامًا من الصحة مشيرا إلى وجود أطراف داخل المستشفى وخارجها تعمل على تشويه صورة المستشفى بمعلومات مغلوطة.

وأكد ميدان أن المستشفى استقبل الطفل المصاب فور حضوره للمستشفى بصحبة أحد الأطباء من مدينة جمصة، وتم إجراء أشعة تليفزيونية وأخرى عادية على كل جسمه ودخل غرفة الرعاية المركزة دون دفع أي رسوم حيث أن هناك قرارًا بعدم تلقى أي رسوم مالية من مصابى الحوادث إلا بعد تقديم العلاج الكافى.

مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق عاجل في ما أثير عن رفض المستشفى استقبال "ع. ر. ع" 13 عاما، مقيم قرية المستعمرة بمحافظة الشرقية بعد إصابته بحادث سير على الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة إلا بعد دفع مصاريف الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية التي تجرى للمصاب.

من جانبه نفى "ر. ع" والد الطفل المصاب ما أثير عن رهنه لهاتفه المحمول وساعة يده من قبل المستشفى لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل.

وأرسلت إدارة المستشفى خطابا من والد الطفل وخاله إلى إدارة جامعة الأزهر تنفى فيه ما أثير على عدة مواقع إلكترونية، من رفض إدارة المستشفى دخول الطفل للعلاج إلا بعد دفع المصروفات.