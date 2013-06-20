مسئول أفغانى يؤكد تغيير اسم مكتب طالبان فى الدوحة

كشف مسئول أفغانى أن الولايات المتحدة طمأنت بلاده اليوم الخميس، بأنه تم تغيير اسم مكتب حركة طالبان فى العاصمة القطرية الدوحة، بحيث لم يعد يحتوى على أى إشارة إلى دولة أفغانستان.

وقال مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى طمأننا بأن الحكومة القطرية أزالت اسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" من مكتب طالبان، وقال إن المكتب سيحمل اسم "مكتب محادثات السلام".

يأتى هذا بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغانى حامد كرزاى مقاطعته المحادثات المرتقبة مع طالبان فى الدوحة، وتعليق المحادثات العسكرية المزمعة مع الولايات المتحدة بسبب "وقوف قوى أجنبية وراء مكتب طالبان فى قطر".

وأكد المصدر أن كرزاى كان يعارض اسم المكتب، الذى تم افتتاحه أمس الأول الثلاثاء، والذى يعنى ضمنا إعطاء المتمردين صفة حكومة، وأشار إلى أن الهدف المتفق عليه من فتح المكتب هو إجراء محادثات بين مجلس السلام الأعلى وممثلين عن الحركة، مضيفا أنهم تلقوا أيضا تطمينات بأنه لن يتم رفع علم طالبان فوق مكتبها فى الدوحة.

كان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية قد صرح بأن المكتب الذى افتتح قبل يومين هو المكتب السياسى لطالبان أفغانستان فى الدوحة، وليس المكتب السياسى لإمارة أفغانستان الإسلامية.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن المسمى الرسمى الذى اتفق عليه من أجل افتتاح هذا المكتب هو المكتب السياسى لطالبان فى الدوحة.

ويشير مصطلح "إمارة أفغانستان الإسلامية" إلى الدولة الإسلامية الأفغانية التى أسستها حركة طالبان الإسلامية عام 1996 إلى أن سقطت على أيدى التحالف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام طالبان فى أفغانستان عام 2001.