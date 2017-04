ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع

لم تكن إطلالات النجمات لهذا الأسبوع حافلة بالألوان الصيفية، وكأنهن اتفقن على حصر خياراتهن باللونين الأبيض والأسود. فلم نشهد سوى استثناءين لكل من النجمة "أوما ثورمون" Uma Thurman التي ارتدت فستاناً باللونين الزهري والأحمر خلال حضورها حفلة الـamFar في نيويورك، و"نيكي هيلتون" Nicky Hilton التي أطلت بفستان زهري في حفلة إطلاق فيلم Madonna: The MDNA Tour. أما سائر الإطلالات فتعنونت بكلاسيكية الأبيض والأسود.

"ساندرا بولوك" Sandra Bullock اختارت فستاناً أسود من تصميم "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham خلال حضورها حفلة إطلاق فيلم The Heat في لندن. كذلك كان الأسود خيار "روني مارا" Rooney Mara في حفلة إطلاق فيلم Ain't Them Bodies Saints' في لوس أنجلوس، وخيار "هالي بيري" Halle Berry في حفلة إطلاق فيلم Things We Lost In The Fire في باريس. أما اللون الأبيض، فزيّن "إيفا لونغوريا" Eva Longoria خلال حفلة إطلاق فيلم Devious Maids في لوس أنجلوس، وإطلالة "ألساندرا أمبروزيو" Alessandra Ambrosio في حفلة إطلاق فيلم Monsters University في لوس أنجلوس أيضاً، وكذلك اختارته "غوينيث بالترو" Gwyneth Paltrow مع فستان من تصميم "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen خلال حفلة تكريمها في مدينة شيكاغو. وفي حين بدت معظم الإطلالات ذات لون أحادي إما أبيض أو أسود، ارتأت كل من "مادونا" Madonna و"تايلور سويفت" Taylor Swift أن يجمعا في إطلالتهما بين هذين اللونين. فارتدت مادونا طقماً أسود مع قميص أبيض من تصميم "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana في حفلة إطلاق فيلمها Madonna: The MDNA، وأطلت تايلور بفستان مزين بالمربعات من "إيرفيه ليجيه" Herver Leger خلال حضورها حفلة توزيع جوائز MuchMusic Video في مدينة تورنتو.

شاهدي الإطلالات وأخبرينا من برأيك كانت الأكثر أناقة بهذين اللونين؟