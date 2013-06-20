"التعليم العالى" تعتمد شهادة خريجى المعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان

أعلنت صفحة طلاب مصر القوية للمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان، عن اعتماد شهادة خريجى دور مايو 2013 من وزارة التعليم العالى بتاريخ 12 يونيو 2013، وسيتم تسليم الشهادات من شئون الطلاب بمقر المعهد بالعاشر من رمضان، لأقسام الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب، اعتبارا من يوم 19 يونيو الجارى.

وأضافت الصفحة: "أما بالنسبة لخريجى فرع السادس من أكتوبر فسيتم التسليم بمقر المعهد اعتبارا من يوم 22 يونيو الجارى، وأنه يجب على الطلاب إحضار 4 صور شخصية، ومبلغ رسوم الشهادات وباقى المصروفات الدراسية المستحقة "إن وجدت"، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية.