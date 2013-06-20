السودان يدعو لإشراك دول الجوار فى الحوار لإحلال السلام بدارفور

بحث عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى أمس "الأربعاء" بالخرطوم مع الممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية الإفريقية بدارفور "يوناميد" محمد بن شمباس، قضية دارفور وسبل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من أجل إحلال السلام فى الإقليم .

وأكد المهدى فى تصريحات بعد اللقاء أن الموقف الإستراتيجى لحل القضية هو وقف إطلاق النار واتخاذ الحوار وسيلة للوصول إلى حل يرضى كافة الأطراف، موضحا أن بن شمباس أطلعه على بعض المقترحات التى تساهم فى حل القضية وهى أن يجرى الحوار بنفسه مع الحركات المسلحة ومع كل أصحاب المصلحة من أهل دارفور وكذلك مع الجبهة الثورية وإقناعها بضرورة الحوار .

وأعلن مساعد الرئيس السودانى موافقته على تلك المقترحات، وقال إنه تم الاتفاق على أن تناقش الأمور كلها مع بعضها البعض.. داعيا إلى إشراك دول الجوار بالمنطقة فى الحوار ليشارك الجميع فى حل هذه القضية وإحلال السلام .