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افتتاح معرض لمنتجات غزل المحلة بالعريش

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افتتاح معرض لمنتجات غزل المحلة بالعريش افتتاح معرض لمنتجات غزل المحلة بالعريش

افتتح اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أمس معرض منتجات شركة غزل المحلة الكبرى بالعريش والذى يقام تحت شعار اشترى المصرى.

رافق عيسى خلال حفل افتتاح المعرض المقام بمنطقة السوق المركزى بالعريش، اللواء جابر العربى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالعريش، وفتحى راشد مدير عام والتجارة وأمانى رسلان مدير إدارة التعاون الاستهلاكى بالمحافظة وعبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء.

وأكد اللواء سامح عيسى، على مساهمة المعرض فى تشجيع شراء المنتج المصرى لدعم الاقتصاد.. خاصة وأنه يضم منتجات متنوعة تلبى احتياجات الأسرة خلال فصل الصيف من ملابس وأغطية ومفروشات مصنعة من القطن والصوف المصرى وبجودة عالية.. علاوة على الأسعار المناسبة لكافة الدخول.

وأشار إلى دور التعاونيات فى دعم النقابات واللجان الفرعية بالمحافظة ومساعدة الجمعيات الأهلية فى إقامة المعارض لعرض المنتج المصرى وبأسعار مناسبة لصالح المواطن.

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