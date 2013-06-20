استعدادات مكثفة لشركات السيارات تحسبا لـ 30 يونيو المقبل

حالة من التخبط تسود قطاع السيارات الآن نظرا لتذبذب الأحداث السياسية وعدم توقع أية أحداث مرتقبة، بالإضافة إلى عدم القدرة على وضع خطط واستراتيجيات للعام الحالى 2013، نظرا لحالة الغليان والاحتقان بالشارع المصرى، وتحديدا ما سيحدث يوم 30 يونيو المقبل.

وقد علق طارق مصطفى مدير التسويق بالشركة المصرية العالمية EIT وكلاء سيارات كيا فى مصر أن أغلب وكلاء السيارات يقومون بعمل استعدادات مكثفة تحسبا ليوم 30 يونيو المقبل، وعن الشركة فقد أوضح أن طبيعة مكان التوكيل بمنطقة مصر الجديدة وتحديدا بالقرب من الاتحادية يجعلنا نقوم بإغلاق المركز سواء على مستوى الصيانة أو صالات العرض، وذلك نظرا لحدوث أى شغب أو ما شابه.

شاركه الرأى مدحت إسماعيل مدير عام التسويق والمبيعات بفولكس فاجن، حيث أكد على ضبابية الرؤية خلال الفترة القليلة المقبلة لأن نهاية شهر يونيو الجارى سوف يحدث ما يسمى بثورة على النظام الحالى مما يتبعها من أعمال عنف وشغب بالشارع المصرى، لذا سوف نتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أية خسائر بفروع وصالات عرض الشركة.

وقال محمد إبراهيم المدير التنفيذى لشركة "" EBA وكلاء إم جى فى مصر إن الشركة قامت بعمل حفل كبير نظرا لبداية الإنتاج المحلى للسيارات "" MG 750، مؤكدا أن الشركة تثق فى الاقتصاد المصرى بالرغم من الظروف السياسية الراهنة، كما أكد أن الشركة تنوى ضخ استثمارات حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المقبل 2014.

أما عن استعدادات الشركة ليوم 30 يونيو فقد قمنا بتأجيل المؤتمر الصحفى بعد هذه الفترة لأنه سيتم الإعلان رسميا عن أسعار السيارة بحضور الإعلاميين والموزعين التابعين للشركة.

وقد أوضح محمد حمدى، مدير عام هويدى موتورز أن الشركة تتوقع حدوث عنف خلال يوم 30 يونيو نظرا لحالة الاحتقان الموجودة بالشارع المصرى والذى يقابلها عدم وضوح الرؤية من الحزب الحاكم، لذا قررنا إعطاء أجازة للعاملين بالشركة ومراكز الخدمة.

فى حين قام آخرون بإلغاء حملاتهم الإعلانية والدعائية قبل وبعد 30 يونيو المقبل لأن الحدث يفرض سيطرته على الموقف وبالتالى أكد أحد مديرى التسويق أنه لن يكون هنا مردود إيجابى على الحملات الإعلانية، لذا كان من الضرورى إلغاؤها بالرغم من ضيق موسم الصيف هذا العام نظرا لدخول شهر رمضان الكريم على الأجازة الصيفية وبالتالى ستقل الحملات الإعلانية به.

شاركهم الرأى حسنى حمزاوى مدير تسويق أم جى والذى توقع أن يكون 30 يونيو المقبل يوم ملىء بالشغب وبالتالى سيتم تأجيل جميع خطط الشركة خلال هذه الفترة، أما على المستوى البعيد فإن إداراة الشركة والشريك السعودى يثق تماما فى أن الاقتصاد المصرى يمر بفترة عصيبة مؤقتة ولكنها لن تؤثر بشكل ملحوظ.