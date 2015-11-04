أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أخبار دمياط

هشام جنينة لـ«مسئولى دمياط»: نسعى لتحقيق الانضباط الإداري والمالى

Google+ Print
هشام جنينة لـ«مسئولى دمياط»: نسعى لتحقيق الانضباط الإداري والمالى هشام جنينة لـ«مسئولى دمياط»: نسعى لتحقيق الانضباط الإداري والمالى
التقى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الأربعاء، رؤساء المصالح الحكومية ووكلاء الوزارات بدمياط، خلال زيارته للمحافظة، وكان في استقباله المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه.

وأكد جنينة خلال كلمته باللقاء أن الجهاز المركزى للمحاسبات له رسالة لا تقل عن القضاء، مشددا على أن الجهاز يسعى لتحقيق الانضباط الإداري والمالى، كما يحرص دائمًا على تقديم الأفضل، مضيفًا: «لا ندعى الوصول للكمال، ولكن نجتهد للوصول إلى مستوى عالى من الخدمات حتى يشعر بها المواطن، كما نأمل في إحداث نقلة نوعية وحضارية للبلد كبرى».

وحذر جنينة من السياسات العقيمة للجهاز الإداري والشركات، مشيرا إلى أن دورهم يتجلى في متابعة الجهاز الإداري ومراقبته ماليا، مؤكدا أن هناك فرقا بين البيانات والمعلومات المستمدة من التحريات، وبين مستند يدل على جريمة أو مخالفة، فهذه هي القوى الدلالية للمستند في الإثبات والمستند لا يدحضه إلا مستند آخر، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يقول إن هناك قضايا فساد على مسئولين بعينهم، لأنهم يعتبرونه تشهيرًا بأشخاص وسبا وقذفا.
>وأعرب جنينة عن إعجابه بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة وخاصة مدينة دمياط للأثاث، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق كلفه بتقييم منظومة الغزل والنسيج بمصر، مستطردًا: «وعندما بدأنا بالفحص أكدت تقارير الشركات أن المطالب الفئوية للعمال للعمال هي سبب تدهور المنظومة ولكن تبين عكس ذلك».
>وتابع جنينة:«مفيش صيانة ولا تجديد بالمصانع كما وجدنا بضائع مركونة بملايين الجنيهات، كما اكتشفنا أنه لا توجد آليات لدراسة السوق الداخلى والخارجى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية