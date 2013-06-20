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ملف - تأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

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ملف - تأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى ملف - تأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل الجولة 16 من الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى بناء على توصيات الجهات الأمنية.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن المباريات المقرر إقامتها في الجولة 16 يوم الخميس والجمعة والسبت تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وكانت مجموعات الأولتراس للأهلي والزمالك قد أعلنت نيتها حضور مباريات فريقها أمام الجونة والإسماعيلي على الترتيب.

وبتأجيل الجولة الـ16 سيصبح الدوري الممتاز مهددا بالإلغاء خاصة بعد تأجيل الدورة الرباعية لما بعد 30 يونيو المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة الدورة الرباعية في أيام 3، 5، 9 يوليو في حال استقرت البلاد عقب مظاهرات 30 يونيو.

ودعت القوى المعارضة لمظاهرات حاشدة في في الـ30 من يونيو الجاري من أجل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وهو ما يدفع الشرطة لرفض تأمين المباريات في هذه الفترة.

وكانت النسخة الجارية من الدوري المصري قد تأجلت عن انطلاقها حتى فبراير من العام الجاري بسبب انتظار الأحكام القضائية في قضية مذبحة بورسعيد التي ألغت الموسم الماضي بعد سقوط 72 شهيدا عقب مباراة الأهلي والمصري.

وأقيم الدوري على مجموعتين لأول مرة منذ فترة بعيدة بسبب صعوبة إقامته بشكله الطبيعي في ظل ضيق الوقت.

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