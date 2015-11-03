ودع 15 كيلو من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك من XXL الى M

ودع 15 كيلو #من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك #من XXL الى M

نقدم لكم اقوى برنامج مجرب و فعال لخسارة الوزن على لكيد دون تعب و دون جهد خلال 30 يوم .

البرنامج

فطور الصباح و العشاء

2 فاكهة + شاي + كوبين ماء دافيء قبل الاكل و بعده .

الغذاء

كوبين ماء

شوربه بروتين و خضر و شريحة خبز ( 40 غرام ) + طبق سلطة

كوبين ماء

السناك

تمرة و كوب حليب

تنبيهات

السكر و الملح ممنوع

عند الشعور بهبوط تؤخذ ملعقة عسل

الرياضة يوم بيوم 35 الى 40 دقيقة

شبكةعيونالإخبارية

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