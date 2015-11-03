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ودع 15 كيلو من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك من XXL الى M

  • الصحة
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ودع 15 كيلو من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك من XXL الى M ودع 15 كيلو من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك من XXL الى M

ودع 15 كيلو #من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك #من XXL الى M 
نقدم لكم اقوى برنامج مجرب و فعال لخسارة الوزن على لكيد دون تعب و دون جهد خلال 30 يوم .
البرنامج
فطور الصباح و العشاء
2 فاكهة + شاي + كوبين ماء دافيء قبل الاكل و بعده .
الغذاء
كوبين ماء
شوربه بروتين و خضر  و شريحة خبز ( 40 غرام ) + طبق سلطة
كوبين ماء
السناك
تمرة  و كوب حليب
تنبيهات
السكر و الملح ممنوع
عند الشعور بهبوط تؤخذ ملعقة عسل
الرياضة يوم بيوم 35 الى 40 دقيقة

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