ودع 15 كيلو #من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك #من XXL الى M
نقدم لكم اقوى برنامج مجرب و فعال لخسارة الوزن على لكيد دون تعب و دون جهد خلال 30 يوم .
البرنامج
فطور الصباح و العشاء
2 فاكهة + شاي + كوبين ماء دافيء قبل الاكل و بعده .
الغذاء
كوبين ماء
شوربه بروتين و خضر و شريحة خبز ( 40 غرام ) + طبق سلطة
كوبين ماء
السناك
تمرة و كوب حليب
تنبيهات
السكر و الملح ممنوع
عند الشعور بهبوط تؤخذ ملعقة عسل
الرياضة يوم بيوم 35 الى 40 دقيقة
ودع 15 كيلو من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك من XXL الى M
ودع 15 كيلو #من الشحوم دون رجوع و دون الاحساس بالجوع مع اقوى برنامج مجرب و فعال ينقص وزنك و مقاساتك #من XXL الى M