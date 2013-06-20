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السفير طاهر فرحات يسلم جائزة مهرجان مونتريال لمخرج فيلم "18 يوم"

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السفير طاهر فرحات يسلم جائزة مهرجان مونتريال لمخرج فيلم "18 يوم" السفير طاهر فرحات يسلم جائزة مهرجان مونتريال لمخرج فيلم "18 يوم"

كتب : أ ش أ الأربعاء 19-06-2013 22:51

سلم السفير طاهر فرحات مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين، اليوم، جائزة الفيلم الوثائقي المصري "18 يوم" لمنى ربيع نيابةً عن المخرج يُسري نصرالله، والمقدمة من إدارة مهرجان Vues d'afrique بمدينة مونتريال الكندية بعد مشاركة الفيلم في مهرجان الأفلام التسجيلية الدولية القصيرة، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية كحلقة وصل بين والعالم الخارجي.

وكان قنصل مصر العام في مونتريال أمين مليكة، تسلم تلك الجائزة بالنيابة عن السيد يُسري نصر الله في شهر مايو 2013.

وانتهز "فرحات" تلك المناسبة للإشادة بالمخرج يسري نصر الله كقيمة فنية وسينمائية كبيرة، والتعبير عن اعتزازنا بحصول الفيلم الوثائقي المصري "18 يوم" على جائزة مهرجان مونتريال مؤكدا دور الثقافة كحلقة وصل وأداة هامة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية المصرية.

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