لليوم الثاني.. "اليوم السابع" تواصل اعتذارها لـ"الوطن" بنشر الحلقة الثانية من انفرادنا الذي سبق وكذَّبته

الزميلة تواصل صدارتها للمواقع الإلكترونية بانفراد "الوطن"

كتب : الوطن منذ 26 دقيقة

لليوم الثاني وفي واقعة طريفة.. أقدمت الزميلة "اليوم السابع"، التي نكن لها كل احترام وتقدير، على نشر الحلقة الثانية من انفراد "الوطن" الخاص بتسجيلات مبارك، وقبل نشره على موقعنا الإلكتروني، بما يعكس لهفة العاملين فيها على إعادة كتابة الموضوع بمجرد صدور "الوطن" في الأسواق.

ويبدو أن الزميلة "اليوم السابع" تحاول أن تواصل صدارتها للمواقع الإلكترونية المصرية بانفراد خاص بـ"الوطن"، ولم تتكفل فيه سوى عناء انتظار النسخة المطبوعة حتى الصدور، وهو أمر لا يضير "الوطن" في شيء؛ لأن القارئ يبحث دائما عمن يقدم الخدمة الحقيقية وليس من يحاول أن يظهر على محركات البحث أولا.

للزميلة "اليوم السابع".. نعلم تماما المجهود المبذول في الانفرادات الصحفية، لذلك لم ننقل انفرادكم الأخير "ثمرة البطاطس تشبه جسم الإنسان" تقديرا لمجهود الزملاء

الزميلة كتبت بالأمس نصا: "تأكيدا لانفراد الوطن.. تسجيل صوتي لمبارك يؤكد أنه تنازل عن الحكم حفاظا على أرواح الناس"، وواصلت اليوم عرض الانفراد الذي سبق أن كذَّبته، حيث كتبت مقالا بتاريخ 12 مايو بعنوان "ما الذي يضير الزميلة الوطن من الاعتراف بالخطأ"، وهو ما أثبتت الأيام مصداقيته وعدم وجود خطأ كالذي كانت تتكلم عنه "اليوم السابع".

وما يعنينا هنا أمام القارئ العزيز ليس إثبات مصداقيتنا أمام صحيفة زميلة، لأننا عاهدنا القارئ منذ يومنا الأول على الالتزام أمامه وحده بتلك المصداقية، ولكن يكفينا أن الصحف الأخرى في كثير من الأحيان لم تعد تستطع مجاراة "الوطن" في انفراداتها، وإنما تكتفي بالوقوف على إعادة نقل ونشر هذا الانفراد. ولكل الصحف التي كذَّبت "الوطن" وأعادت نشر انفرادها مرة أخرى.. اعتذاركم مقبول.

وللزميلة "اليوم السابع".. نعلم تماما المجهود المبذول في الانفرادات الصحفية، لذلك لم ننقل انفرادكم الأخير "ثمرة البطاطس تشبه جسم الإنسان" تقديرا لمجهود الزملاء، لكننا لا نمانع أن تظلوا في صدارة المواقع الصحفية -ولو مؤقتا- بانفرادات "الوطن".



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صورة لانفراد "اليوم السابع".. ثمرة البطاطس تشبه الإنسان



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اليوم السابع تواصل تأكيد انفراد "الوطن"



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مقال اليوم السابع بعد نشر التسجيلات الصوتية بتاريخ 18 يونيو



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مقال اليوم السابع بعد نشر إنفراد الوطن بتاريخ 12 مايو