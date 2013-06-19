دراسة علمية: الرضاعة من حليب الأم يحسن من أداء دماغ المولود الجديد

أكدت دراسة جديدة أجريت بإشراف الأستاذ المساعد فى جامعة براون فى ولاية رود آيلاند الأميركية (سين سى. أل. ديونى) أن الرضاعة من حليب الأم تؤدى إلى زيادة فى نمو دماغ المولود الجديد.

واستخدم الدارسون فى بحثهم- الذى نشر فى الجريدة العلمية "نيورولميج" الإيطالية فى موقعها على الإنترنت- تخطيطات الرنين المغناطيسى التى أظهرت أن المولود الجديد الذى يرضع من صدر أمه يكتسب نمواً أكبر للمادة البيضاء فى الدماغ، وتظهر هذه الزيادة فى مناطق مختلفة من الدماغ، بما فى ذلك تلك المنطقة المرتبطة بالتخطيط والنشاط الاجتماعى والشعورى، وبالمهارات الحركية واللغة.

كما ظهرت علامات تحسن واضحة فى الأداء خلال إجراء التجارب على المهارات الحركية وحدة النظر.

وأشرك العلماء المشاركون فى هذه الدراسة 133 طفلاً أصحاء تراوحت أعمارهم بين 10 أشهر و4 سنوات وقسموا إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى أطفال رضعوا من حليب الأم فقط، والثانية تناولت حليباً معداً بالخلط بين حليب الأم والصناعى، والثالثة من الأطفال الذين تناولوا الحليب الصناعى فقط.

وبعد مضى الوقت المحدد ظهر نمو فى الدماغ أكبر عند الأطفال الذين كانوا ضمن المجموعة الأولى.