أزمة فى «تضامن دمياط» بسبب إخلاء مبنى الإغاثة

أكد أحمد فايد مدير عام التضامن الاجتماعى بدمياط، أن العمل منتظم بالمديرية، جاء ذلك على خلفية تذمر عدد من الموظفين بسبب نقل فايزة الهوارى مديرية الضمان الاجتماعى بقرار إدارى إلى إدارة بندر دمياط الاجتماعية لفشلها في إدارة الضمان الإجتماعى وتسببها في حدوث مشكلات متعددة تضر بمصلحة المواطنين بحسب تصريحات مدير عام التضمان الاجتماعى بدمياط.

وقال مدير عام التضمان الاجتماعى بدمياط: إنه تم نقل إدارة الضمان من مركز الإغاثة المجاور لمديرية التضامن الاجتماعى لمبنى المديرية؛ لأن وجودهم بمركز الاغاثة يضر بمصلحة العملاء حيث إن مبنى الإغاثة به نبطشيات طوال الـ 24 ساعة وجهاز مستقل.

من جانبها قالت فايزة الهوارة مدير إدارة الضمان الاجتماعى والإغاثة بدمياط،: إن الإدارة متواجدة بالمبنى بناءً على تعليمات وزيرة التضمان الاجتماعى والقرارات الوزارية موجودة وعليها موافقة مدير عام التضامن بدمياط.

وأوضحت أن قرار نقلها تعسفيًا بسبب رفضها صرف إعانة لصاحب محل تجارى بمدينة السرو بعد أن تم إحتراقه حيث أن القانون لا يسمح بصرف إعانة إلا إذا كان هناك شركاء بالمحل وعندما إطلعنا على محضر الشرطة تبين أن المحل له مالك وحيد ولا يوجد أي شركاء مما يمنع صرف معونة جماعية.

وأشارت إلى أن مدير عام التضامن الاجتماعى استدعى الموظفين وطالبهم بإخلاء المبنى وقام بمنع عمال النظافة من تنظيف المبنى لإثبات أن المبنى حاله متدهور.

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