أبوريدة: جاهزون لتشاد واعتماد أسماء الجهاز الإداري الجديد

أكد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا و«الكاف» والمشرف على المنتخب الوطني، أنه سيعقد اجتماعًا خلال الساعات القادمة مع هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة للاتفاق علي برنامج العمل خلال المرحلة القادمة وأبرز العقبات التي تواجه الجهاز الفني من أجل إيجاد وسيلة فعاله لتذليل أي عقبة تواجه الفريق.

وأضاف أبو ريدة، أنه يجب الاهتمام جيدًا بلقاء تشاد القادم، وعدم الاعتماد علي أن المنتخب فاز على تشاد بخماسية من قبل في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2017 لأنه وارد جدًا أن يكون الفريق التشادي تعلم من أخطاء المباراة السابقة وبالتالي فان المنتخب سيعطي المباراة الأهمية المناسبة لها.

وأشار إلى أنه رشح ثلاثة من الشباب الواعد للعمل في الجهاز الإداري للمنتخب يمتلكون خبرات كبيرة وسيقدم أوراقهم لمجلس إدارة الإتحاد في اجتماعه غداً للموافقة على اعتمادهم.