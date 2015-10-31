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الأهلي يحسم موقفه من عودة القيعي نهائيا

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الأهلي يحسم موقفه من عودة القيعي نهائيا الأهلي يحسم موقفه من عودة القيعي نهائيا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر على صرف النظر عن عودة المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق للعمل بالقلعة الحمراء من جديد.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي أن مجلس الإدارة صرف النظر بشكل كبير عن فكرة الاستعانة بالقيعي متحدثًا رسميًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

كان القيعي قد اعتذر عن تولي المنصب الجديد بعد 24 ساعة فقط من إعلان النادي تكليفه رسميًا بسبب اعتراضه على إعلان الأهلي التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لفتحي مبروك المدير الفني السابق، دون علمه أو معرفته السابقة بالخبر.

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