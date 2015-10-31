عبد الحفيظ يكشف السر وراء استبعاد إيفونا من قائمة الأهلي أمام بتروجيت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن استبعاد الجابوني إيفونا مهاجم الفريق من قائمة مباراة بتروجيت غد الأحد في الدوري، لوجهة نظر فنية.

أضاف عبد الحفيظ: "هناك مدير فني مسئول عن اختيارات اللاعبين وفقًا لظروف كل مباراة والتدخل في قراراته أو عمله أمر غير مقبول".

وتابع أن بيسيرو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيارات اللاعبين لمباريات الدوري.

يذكر أن بيسيرو قام بضم عمرو جمال لقائمة الفريق على حساب الجابوني إيفونا الذي كان متواجدًا في قائمة الفريق بمباراة المحلة الأخيرة.