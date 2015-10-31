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اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.. رسمياً

  • رياضة
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اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.. رسمياً اتحاد الكرة يكشف موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.. رسمياً

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري، برئاسة محمود الشامي، عن فتح باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية، يوم 31 ديسمبر المقبل، على أن تستمر حتى يوم 30 يناير من العام المقبل.

 وحددت لجنة شؤون اللاعبين الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية بخمسة لاعبين فقط لكل فريق، على أن تكون قيمة رسوم الاستبدال خمسة آلاف جنيه للاعب الواحد في الدوري الممتاز "دوري القسم الأول"، ومبلغ ألف جنيه رسوم الاستبدال في دوري القسم الثاني.

كما قررت اللجنة عدم استبدال أي لاعب أجنبي ورفع اسمه من قائمة فريقه، حتى يتم انتهاء التعاقد بالتراضي أو نهاية مدة العقد، وبعد أن يتم إقرار ذلك رسمياً في اتحاد الكرة.

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