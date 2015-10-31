مرتضى منصور يعد فريق اليد بمكافآت.. ويُطالب بمحاكمة ممدوح عباس

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد تتويج فريق كرة اليد ببطولة الأندية الإفريقية التي أقيمت في المغرب، وفاز في نهائي البطولة على الإفريقي التونسي 35 – 22.

وأضاف مرتضى، أن هناك مكافأة خاصة للفريق والجهاز الفني بعد الأداء البطولي والتي استطاعوا التتويج بها، بعدما كان الفريق مهددًا بالهبوط في الموسم قبل الماضي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك حفل تكريم خاص لفريق كرة اليد بعد الوصول مباشرة للقاهرة، عقب العودة من المغرب.

وأكد منصور أنه لا بد من محاكمة ممدوح عباس بعدما أوصل الفريق إلى مرحلة متدنية وكاد يدمر اللعبة بالقلعة البيضاء.