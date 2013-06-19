قطاع الكهرباء يلغي الإجازات يوم 30 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 60 دقيقة

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعدت خططا مكثفة لتأمين كافة المناطق ومحولات الكهرباء وتوابعها خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري.

وأضاف أبوالعلا، أنه تم تكثيف فرق الصيانة وإعلان حالة طواريء في قطاع الكهرباء وإلغاء الإجازات وتخصيص فني لكل المحولات والمغذيات الكهربائية للتدخل في حالة الطواريء وتكثيف الأمن على كافة المحطات.

من ناحية أخرى، أكد المصدر استقرار ضغط الغاز الطبيعي المغذي للمحطات لليوم الثامن على التوالي ولم تحدث أي انقطاعات من الكهرباء على الرغم من شدة الأحمال التي وصلت إلى أكثر من 24 ألف ميجا إلا أن تجاوب المواطنين مع حملات الترشيد كان لها أثر كبير في استقرار الشبكة الكهربائية.