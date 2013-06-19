النيابة تستدعي القائم بأعمال أمين عام “المجلس الأعلى للثقافة” لاتهامه بتعطيل العمل

أكد خالد حسن حافظ مدير الإدارة القانونية بالمجلس الأعلي للثقافة أن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة أحال اليوم ١٩- ٦ -٢٠١٣ البلاغ المقدم للنائب العام ضد طارق النعمان القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة إلي نيابة قصر النيل لاتخاذ اللازم قانونيا.

وينتظر أن يدلي العاملون بالمجلس الأعلي للثقافة والمتضروون من أعمال القائم بأعمال الأمين العام بشهادتهم يوم السبت القادم حول الوقائع محل التضرر والشكوي التي قدمت للنائب العام من إجراءات تعيق العمل داخل المجلس الأعلي للثقافة.

كانت مجموعة من العاملين والفنانين وممثلي ائتلافات وزارة الثقافة تقدموا ببلاغ أشاروا إلي انه بتاريخ الأحد ١٦-٦-٢٠١٣ قام بدعوة من الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة بعض المعارضين لوزير الثقافة بالاجتماع والتظاهر وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية بما يعطل عملهم ويجعل من المجلس الأعلي للثقافة ملكية خاصة تستخدم في أغراض ضد المصلحة العامة .