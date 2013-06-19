غدا.. مظاهرة تأييد لـ"زعزوع" أمام وزارة السياحة

ائتلاف دعم السياحة: نرفض تعيين "الخياط" محافظا للأقصر

كتب : عبده أبو غنيمة منذ 6 دقائق

قال إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إنه سيتم تنظيم مظاهرة تأييد لهشام زعزوع وزير السياحة، غدا، أمام مقر الوزارة بالعباسية، بمشاركة جميع العاملين بالقطاع السياحي.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم السياحة أن المظاهرة أيضا لإعلان رفض تعيين المهندس عادل الخياط، عضو الجماعة الإسلامية، محافظا للأقصر.

وأوضح إيهاب موسى، لـ"الوطن"، أن الائتلاف توجة برسالة إلى هشام زعزوع، أمس الأول، لمطالبته برفض تواجد الخياط على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر وتقديم استقالته، لأن الحكومة تجهض كافة المحاولات التي يقوم بها الائتلاف لتنشيط السياحة، موضحا أن كافة العاملين بالسياحة يؤيدون موقف الوزير الذي وصفه بـ"الرجولي"، على حد قوله.