تجار يخفضون أسعار البورسلين الصينى لـ60 جنيهًا.. والمصرى بـ190 جنيهًا

قام عدد من تجار البورسلين الصينى بتخفيض سعر المتر الواحد من 75 إلى 60 جنيهًا، فى مقابل أن سعر البورسلين المصرى يثبت سعره ما بين 100 إلى 190 جنيهًا.

> فى وقت سابق، حذر رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب، مما أسماه "الخطر الحقيقى" على مصانع السيراميك والبورسلين فى مصر، يدخل فى مصر البورسلين الصينى على أنه سيراميك ويملأ الأسواق وليست له أية علاقة بمواصفات البورسلين الحقيقى فى قوة التحمل والامتصاص والصلابة وغيرها من الأمور.

يؤخذ على البورسلين الصينى اختفاء اللمعة الموجودة فيه مع الوقت أو بعد تعدد مسحه أثناء التنظيف المعتاد للمنزل.. رغم أن صناعة البورسلين هى صناعة صينية عتيقة، ترتبط بصناعة الخزف والفخار أو الطين المحروق.