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رئيس المعهد الأوروبى للقانون: اجتماع باريس بشأن سوريا لن تكون له نتائج حقيقية

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رئيس المعهد الأوروبى للقانون: اجتماع باريس بشأن سوريا لن تكون له نتائج حقيقية رئيس المعهد الأوروبى للقانون: اجتماع باريس بشأن سوريا لن تكون له نتائج حقيقية
قال رئيس المعهد الأوروبى للقانون الدولي الدكتور، محمود رفعت، إنّ اجتماع باريس اليوم بشأن الأزمة السورية، لنْ يُنتج عنه نتائج حقيقية بسبب غياب قوتين حقيقيتين على الأرض في سورية، في إشارة إلى دولتى روسيا وإيران.

وأضاف رفعت خلال لقاءٍ له ببرنامج "وراء الحدث"، الذى يُذاع على قناة "الغد" العربى مع الإعلامية لينا مسلم، أنّ روسيا تمتلك غطاء جوياً في سوريا، بالإضافة إلى أنّ إيران لها قوة حقيقية على الأرض فى سوريا، ورغم ذلك يتم تجاهلهما من اجتماع فرنسا.

وتابع رفعت أنّ باريس تعتقد بأنّ حضور دولتى إيران وروسيا في اجتماع اليوم، معناه الحديث عن فكرة بقاء الرئيس السورى بشار الأسد، لذلك لجأت فرنسا إلى عدم توجيه الدعوة لهما.

وفي سياقٍ ذى صلة، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم، أنّ اجتماع باريس اليوم يُعتبر "عديم القيمة" بسبب عدم مُشاركة دولتى روسيا وإيران في هذا الاجتماع، موضحاً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لها تمثيل ضعيف فى هذا الاجتماع بسبب تغيب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وإرسال نائبه بدلاً منه.

وشدّد إبراهيم على أنّ "باريس" تريد أنْ تلعبَ دوراً في الوقت الضائع، بعد أنْ تنامى الدور الروسى فى الأزمة السورية، كما أنّها تقف ضد رغبة وتطلعات الشعب السورى.
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مصر 365

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