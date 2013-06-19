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خطيب مسجد بالدقهلية يتهم إخوانيين بتكفيره بسبب خطبه

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خطيب مسجد بالدقهلية يتهم إخوانيين بتكفيره بسبب خطبه خطيب مسجد بالدقهلية يتهم إخوانيين بتكفيره بسبب خطبه

كتب : صالح رمضان الأربعاء 19-06-2013 16:26

اتهم الشيخ نشأت زارع، إمام بأوقاف الدقهلية وخطيب مسجد سنفا ميت غمر، اثنين من الإخوان بسبه وقذفه، وأنه خارج عن الملة بسبب خطبه وأرائه التي يكتبها على "فيس بوك".

وحرر المحضر رقم 5 أحوال سنفا، لسنة 2013 ضدهما، واتهم "ر. أ" بأنه قام بالسب والتطاول والقذف بأسلوب همجي أمام الناس، وبدون أي سبب بعد صلاة الجمعة، مما تسبب في حالة هرج ومرج داخل المسجد، كما قال إن الآخر هو ع. ع، قام بالسب والشتم والتهديد ووصف الشيخ بأنه مرتد وخارج عن العقيدة، ويجب أن يستتاب، وأن ما يكتبه على "فيس بوك"، لن يمر عليه بالساهل، كما حاول الاشتباك مع الشيخ ولكن الناس منعوه.

وأكد الشيخ نشأت زارع، أن "الشخص الأول اتهمني بسبب خطب الجمعة"، حيث قال فيها إن الإمام الحسن بن علي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة حقنا للدماء، وهذا الموقف نهديه للرئيس محمد مرسي أن يقتدي به حقنا للدماء لأن هناك مخاوف من اشتباكات بين المصريين في 30 يونيه، مضيفا: "أما الشخص الثاني فقد أساء لي في عقد قران، فقام وكفرني وقال لي أنت مرتد عن الإسلام ويجب أن تستتاب".

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