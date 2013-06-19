افتتاح المؤتمر العاشر لـ"أبحاث الكبد" في كفر الشيخ ببث حي لإجراء عمليات جراحية

كتب : كرم القرشى منذ 8 دقائق

افتتحت فاعليات مؤتمر الكبد العاشر بكفر الشيخ، اليوم، والذى ينظمه معهد أبحاث الكبد بكفر الشيخ، بالتعاون مع الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، وبحضور أساتذة وأطباء متخصصون فى أمراض الكبد، والذى سيستمر لمدة 3 أيام.

وخلال المؤتمر تم إجراء عدد من العمليات والأشعة لعدد من مرض الكبد من خلال البث المباشر خلال المؤتمر، وحضر المؤتمر الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية البحثية، والدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد الجارم رئيس شرف المؤتمر، وتحت رعاية المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، والدكتور سعد زغلول العشماوي مساعد وزير الصحة.

وقال الدكتور مدحت الحصري، رئيس المؤتمر، أنه تم اليوم إجراء عمليات منظار القنوات المرارية لحالات الانسداد المراري، وأورام القنوات المرارية، كما تم عمل عمليات مناظير القولولون، بوجود خبراء المناظير ومنهم الدكتور خالد الباسل، والدكتور عاصم الفقي، كما تم علاج 4 حالات أورام كبد سرطانية، باستحدام التردد الحراري بواسطة الدكتور محمد الغريب والدكتور محمد شاكر الإستاذين بجامعة عين شمس.

وأضاف الدكتور محمد جلال مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، أنه في إطار تطوبير مركز أبحاث الكبد لتلبية احتياجات المرضى المتزايد من أحدث الأجهزة الطبية تم توفير أربع أجهزة مناظير جهاز هضمي بقيمة مليون جنيه منهما اثنان من صندوق خدمات المحافظة، والأخريين من تبرعات مؤسسة الحويني الخيرية، والشيخ وحيد بالي "كمشاركة مجتمعية"، نظراً لتزايد أعداد المرضى المترددين على المركز، الذى يتردد عليه نحو 25 حالة يوميا، في الوقت الحالي لقسم المناظير، وتم تخفيض أعداد المرضى لعدم وجود أعداد كافية من المناظير التي تم التغلب عليها في الفترة الحالية ليعود المركز ليعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أنه تم تحديث وحدة "PCR" المسؤولة عن تحليل العدد الكمي لفيروس "C"، لتصبح من كبرى وحدات التحليل لفيروس "C" على مستوى الدلتا.

وأكد "جلال" أن المركز يوجد به المشروع القومي لعلاج الفيروسات الكبدية بحقن "الأنتر فيرون"، حيث قام المركز بعلاج 16 ألف مريض بفيرس "C" بعقار الأنترفيرون حتى الآن.

وطالب مدير المركز من وزير الصحة وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال، مراعاة البعد الاجتماعى للمعهد، من خلال المساهمة في تطويرهن وتحديثه، نظرا لما يقدمه من خدمات طبية لأهالى كفر الشيخ، في مجال أمراض الكبد التى تعد الأولى في العالم إصابة بالمرض، حيث إن المركز يخدم 3 مليون مواطن لوقوع المحافظة في نهيات مصابات الترع والمصارف الزراعية والصناعية.

ويواصل المؤتمر غدا، فاعليات يومه الثانى، من جلسات علمية تعرض فيها أبحاثا جديدة لأول مرة عن الفيروسات الكبدية وأمراض الجهاز الهضمي وأورام الكبد، في حضور نخبة من أساتذة الكبد على رأسهم الدكتور أحمد الجارم أستاذ الكبد بمستشفى القصر العيني وجامعة القاهرة.

يذكر أن معهد الكبد بكفر الشيخ، أسسه الراحل الدكتور ياسين عبد الغفار، أستاذ الكبد العالمى فى مطلع التسعينات، وهو أحد مشاريع جمعية رعاية مرضى الكبد بكفر الشيخ، الذى يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد عبد الهادى، أمين الحزب الوطنى "المُحل".